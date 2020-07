Si schianta in monopattino contro un'auto, 50enne resta gravemente ferito

CAMPOBASSO. E’ rimasto gravemente ferito mentre era a bordo del suo monopattino impattando contro un’auto. E’ accaduto nella zona industriale del capoluogo in Via Colle delle Api intorno alle 15.30 del pomeriggio di oggi. I primi soccorsi sono stati prestati da alcune persone presenti sul posto che nel contempo hanno allertato i sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente se l’auto fosse ferma o in transito, al momento le uniche notizie certe sono che il 50enne trasportato in ospedale è in condizioni abbastanza serie.