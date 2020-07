CAMPOBASSO. Italia Viva Molise continua il percorso per radicarsi nel territorio regionale.

Un ulteriore passo in tal senso è stato mosso nella giornata di oggi. L' onorevole Giuseppina Occhionero insieme ai coordinatori provinciali Donato D' Ambrosio per Campobasso e Giulia Di Silvestro per Isernia hanno incontrato il presidente del partito, Ettore Rosato.

Il tema principale è stata la situazione politica molisana. Attraversata in questi momenti da una fase in cui le caselle del potere vengono prima della soluzione dei problemi della regione.

"Al centro dell'incontro- hanno sostenuto i vertici di Italia Viva Molise- le soluzioni possibili per salvare il nostro territorio dal baratro di una crisi economica già esistente ma aggravatasi con la pandemia da Covid 19. Un modo alternativo di fare politica che metta al centro quello che necessita al territorio per una vera ripartenza non soltanto economica ma anche sociale. Un nuovo progetto politico riformista che si possa adattare alle esigenze del Molise".

Si è poi anche parlato dell' organizzazione territoriale del partito, affinché in ogni area della Regione Italia Viva possa essere presente con un progetto capace di esaltare le potenzialità di ogni singolo territorio da qualsiasi punto di vista.

"Una risposta alternativa e riformista- concludono- all' attuale dibattito politico in regione dove vengono prima le spartizioni di potere e poi lo sviluppo del territorio".