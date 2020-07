Menna: "Da rafforzare i collegamenti tra Vasto, Termoli e le Tremiti"

VASTO. Si è tenuta sabato 4 luglio, presso il comune di Vasto, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative turistiche della stagione estiva 2020 (Leggi). Un’iniziativa che ha permesso di scoprire le novità provenienti dalla comunità vastese e, allo stesso tempo, ha dato modo alla GS Travel di Termoli di essere presente per poter mostrare i servizi che offre.

Domenico Guidotti, proprietario della Guidotti Ships, ha mostrato a tutti i presenti il DSC Zenit, il catamarano veloce che dal 26 giugno salpa tutti i giorni dal porto di Termoli per arrivare alle Isole Tremiti in soli 50 minuti.

“La GS Travel è un volano non solo per Termoli, ma anche per tutto il vastese”. Così ha esordito il sindaco di Vasto Francesco Menna, che ha sottolineato anche la volontà di voler rafforzare i collegamenti con Termoli e le Isole Tremiti.

“Sono grato dell’accoglienza dimostrata”. In questo modo Domenico Guidotti ringrazia il Sindaco, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno presenziato alla conferenza. “Continueremo a fare del nostro meglio per il territorio.”