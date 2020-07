MONTENERO DI BISACCIA. Dopo il niet ricevuto dal senatore Ortis e il contratto Montenero che rinasce siglato nei giorni scorsi, il cosiddetto Meet-up locale prova a uscire dall’angolo, in vista delle elezioni amministrative di settembre. «Non si cambia con le furbate, ma stando onestamente dalla parte della Montenero migliore. Mentre Zingaretti in Italia, in queste ore, va predicando l'accordo con il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative, succede che il Pd a Montenero, manda all'aria un incontro politico dopo averlo concordato con il meet-up cittadino. Non solo. Ma a distanza di solo qualche giorno, il Pd ha reso noto la sua firma e quella di quattro simboli civici, in calce ad un contratto amministrativo che, a ben vedere, ci fa tornare in mente la vecchia storia degli aerei schierati per vanteria da Mussolini in occasione della visita in Italia di Hitler nella più colossale presa per i fondelli della sua storia.

Poi sappiamo come è finita per entrambi (senza preordinate mozioni di sfiducia). Si tratta senz'altro di una furbata del segretario di circolo del Pd che, a ben vedere, spiega anche il motivo vero per cui ha fatto saltare l'incontro di qualche giorno prima smentendo noi stessi che, in buona fede, invece, pensavamo al rinvio per la sua necessità di consultare le masse di iscritti al suo circolo. m a come tutte le furbate, anche questa produce un buco nell'acqua. Ora, di santa ragione, saprebbe darci il Pd un solo motivo per il quale il Meet-up “Montenero in movimento" dovrebbe aggregarsi a uno schieramento di simboli elettorali, in maggioranza auto-referenziali, che trasudano di velleità personali e di trasversalismo politico? Frammentare le forze di opposizione e, più in generale, fagocitare la rappresentanza democratica del cambiamento è noto ovunque che giova esclusivamente al potere costituito fino al punto di utilizzare con spregiudicatezza armi e soggetti impropri pur di conseguire le divisioni nel campo avverso quando gli interessi in gioco sono lauti.

Ora, qualche domanda: quale ricostruzione sociale, economica e culturale potrà esserci nella nostra comunità senza affrontare eticamente le devianze della politica in tutte le forme in cui si sono manifestate nella nostra realtà e quale credito può essere riconosciuto a quanti, fino a ieri, di questa deviazione morale e culturale ne sono stati autori o anche solo conniventi spettatori? E ancora: -quale reale cambiamento della vita pubblica si pensa di realizzare, nel tempo della web-intelligenza? Con la partecipazione popolare quotidiana e con l'afflato tra i nuovi amministratori e la sua comunità amministrata, fatta di persone in carne ed ossa, di intelligenza e di saperi, per affrontare i problemi e vincere le sfide, oppure con i capetti di cartone, media-dipendenti, addestrati ai like da tastiera?

Dunque, no grazie! Questo Meet-up non è in vendita, è contro ogni logica spartitoria e, in particolare, per la propria forza morale e capacità amministrativa, alle prossime consultazioni elettorali chiederà ai cittadini il consenso necessario per aprire con onore e merito una nuova e migliore pagina di storia comune a Montenero di Bisaccia».