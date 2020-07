Via Germania, interventi di ripristino segnaletica orizzontale

TERMOLI. Continuano, a ritmo serrato, gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale in numerose vie della città: a seguito di alcuni interventi che hanno richiesto scavi nel manto stradale, infatti, si è reso necessario ripristinare anche le strisce della mezzeria e quelle dei parcheggi e degli stop.

L’ultima arteria, solo in ordine di tempo, ad essere interessata dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è via Germania, via di collegamento fra Viale Trieste e via Mascilongo: questa mattina, mercoledì 8 luglio, tre operai sono stati impegnati nel ripristino della zebrata pedonale, ormai quasi del tutto cancellata, e dello ‘Stop’.