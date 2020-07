Pietrabbondante e Gambatesa, verso la riapertura di due importanti siti culturali

ISERNIA. Dopo il lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19, alcuni siti culturali hanno riaperto immediatamente, come ad esempio il Museo Paleolitico di Isernia, altri hanno avuto più difficoltà a riaprire, non solo in Molise. Sono quelli delle piccole realtà, nelle quali a fronte di un personale già ridotto, si è dovuta ripensare l'organizzazione alla luce delle nuove disposizione adottate per garantire la tutela della salute sia del personale che dei visitatori.

Il segretariato generale del Mibact – riferisce Rosa Alba Testamento in un post su Facebook - mi ha comunicato che sito di Pietrabbondante aprirà al massimo entro il prossimo 15 luglio (anche se si stanno facendo notevoli sforzi per anticipare di qualche giorno) e che invece l'apertura del castello di Gambatesa è fissata per il 14 luglio.

È fondamentale che tutti i siti culturali riaprano e che nessuno sia lasciato al proprio destino, magari perché più periferico e/o perché c'è poco personale.

Tra l'altro stiamo parlando di importantissimi luoghi della cultura, che devono essere messi a disposizione di tutti i cittadini, sia del territorio che provenienti da altre regioni.