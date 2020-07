“LEGGERELIB(E)RI al 4^ posto nella graduatoria nazionale dei 24 progetti vincitori di "Leggimi 0-6"

GUGLIONESI. “LEGGERELIB(E) RI “ al 4 posto, pari merito, nella graduatoria nazionale dei 24 progetti vincitori del bando “LEGGIMI 0-6 “del Centro per il libro e la lettura afferente al Ministero dei beni e delle attività culturali, teso a diffonderela promozione della lettura nella prima infanzia.

“INformare” è l’associazione proponente con sede a Guglionesi, presidente Giuseppe Vaccaro, che costituita una rete nel territorio, hapresentato il proprio progetto in sinergia con diversi partners, tra questi la Rivista Kamastra. Quest’ultima, attraverso il composito mosaico degli sportelli, operantineicomuni di minoranza linguistica, si impegnerà nella realizzazioneattraverso la formazione el’apprendimento delle tecniche di lettura ad alta voce e in lingua minoritaria. Il progetto di INFORMARE, l’associazione di promozione sociale ETS, che gestisce la biblioteca comunale di Guglionesi, con il suo punteggioaltissimo , si colloca ai vertici della classifica nazionale per i contenuti e le modalità operative.Si cita, tra queste ultime, la “ Bibliotechina H” creata nella struttura ospedaliera, già sperimentata,tesaad allentare la tensione del ricovero dei bimbi .Nella realizzazione dell’iniziativa “ LEGGERE LIB(E)RI”, referente Lussiana Difino, è coinvolta l’ASREM , i pediatrie gli studi pediatrici , le librerie, le farmacie del territorio, leludoteche ele associazioni con finalità medesime. Importante è il ruolo delle istituzioni scolastiche edell’ amministrazione comunaledi Guglionesi, operativaanche attraverso il proprio delegato alla cultura dott. Michele D’Anselmo. Il comune, infatti, in accordo di rete con Informare e con Kamastra ed altre realtà del territorio, è stato premiato dal MIbacT con l’attribuzione del marchio “ Città’che Legge” 2020, riconosciuto in Molise anche a Campobasso, Iserniae Termoli.

Si ringrazia

Giuseppe Vaccaro

Presidente A.P.SINFORMARE

Fernanda Pugliese

Rivista Kamastra