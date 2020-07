Rubano la centralina di un'auto a noleggio a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. Accade anche questo nell'estate della costa molisana. Due notti fa a Campomarino lido è stata rubata la centralina elettronica da una autovettura a noleggio, furto regolarmente denunciato alla locale stazione dei Carabinieri. Il conducente che aveva noleggiato il veicolo, suo malgrado, non ha potuto far altro che rivolgersi a una officina per farsene installare un'altra, a sue spese.

Il furto è avvenuto in via Taranto, angolo con via Brindisi.