COLLETORTO. «Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili»: parlava così Walt Disney mentre si avviava a trasformare, per sempre, il mondo dell’animazione ed i sogni dei bambini. Una frase iconica che Antonello Pirci, giovane originario di Colletorto, ha trasformato nel suo personalissimo mantra.

Da sempre appassionato di ingegneria e motori, Antonello cresce nel paese molisano dove i suoi sogni iniziano a delinearsi ed il giovane inizia a scrivere lentamente le pagine del suo destino: la sua passione per l’ingegneria non smette mai di accompagnarlo, tanto da spingerlo ad iscriversi presso l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano per vedere se il suo amore è ricambiato.

Qui si diploma ed inizia a spianarsi la strada verso il mondo dei motori: la sua innata timidezza, che da sempre lo contraddistingue, è uno dei suoi punti di forza assieme all’impegno ed alla costanza. Qualità che, fin dal primo giorno successivo al diploma, gli permettono di ricevere numerose offerte lavorative: «Sei arrivato da noi timido ma sicuro della strada che volevi percorrere. Con la forte motivazione e determinazione i sogni si avverano», dicono di lui gli insegnanti

Antonello, però, ha un sogno e non intende rinunciarvi e così, dopo che il team della Ferrari lo ha contattato, decide di scartare le altre proposte ed entrare a far parte della squadra italiana: «Ti sei diplomato distinguendoti per impegno ed affidabilità – continuano dalla scuola - Hai ricevuto subito proposte di lavoro, le hai valutate e hai abbracciato quelle che, evidentemente, corrispondevano meglio al tuo disegno. Quanta strada hai già percorso in soli due anni partendo dal Molise». Una storia di impegno e di successo che inorgoglisce l’intero Molise. Ad Antonello va un grande “In bocca al lupo”.