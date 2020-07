ISERNIA. Si terrà il giorno 11 luglio 2020, alle ore 10.30, presso la sala consiliare della Provincia di Isernia, in via G. Berta (Isernia), la conferenza stampa di presentazione di Mainarde in Vela - Evento di Natura e Sport Velici, il format ideato dal magazine on line nonsolonautica.it, per chi ama la natura e gli sport velici.

Durante l’incontro saranno illustrati tutti i dettagli della tre giorni prevista al 31 luglio al 2 agosto 2020 sul lago di Castel San Vincenzo (IS).

Saranno presenti: l’assessore al Turismo e Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno, il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, il sindaco di Castel San Vincenzo Marisa Margiotta, la rappresentante del CONI, federazione di Isernia Elisabetta Lancellotta e il direttore responsabile di nonsolonautica.it Davide Gambardella.