Decreti Salvini, ennesima bocciatura: il commento della Occhionero

TERMOLI. "Dopo i rilievi del presidente della Repubblica, sui Decreti Salvini arriva anche la pesante bocciatura della Corte Costituzionale, che ha decretato l'incostituzionalità della norma sul no all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Quei decreti hanno alimentato solo disparità, caos, illegalità, perché hanno aumentato clandestini e sbarchi fantasma, e hanno fatto crescere il numero delle tragedie e dei morti in mare. Non si può più attendere, vanno abrogati al più presto, recependo finalmente anche le precise indicazioni arrivate dal presidente Mattarella". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "E' passato quasi un anno - prosegue Occhionero - dall'insediamento di questo governo, ma finora agli annunci non sono ancora seguiti i fatti. Il presidente Conte e la ministra Lamorgese, alla luce anche della sentenza della Consulta, devono accelerare".