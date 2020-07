Campobasso in Fiera prosegue: respinto al Tar Molise il ricorso della Confcommercio

CAMPOBASSO. “Campobasso in fiera” si farà come tutti gli anni e tutti i mesi precedenti.



La fiera mensile che ha avuto avvio il 30 Maggio 2009 progettata e finanziata da AS.E.C. Confesercenti, che si ripete ogni ultima domenica del mese si farà anche quest’anno nonostante l’opposizione della Confcommercio.

Con circa 100 espositori, che aderiscono ad ogni edizione, e un’ampia gamma di categorie merceologiche, la fiera soddisfa le diverse esigenze e preferenze dei visitatori, che di essa apprezzano la grande offerta di merci e la possibilità di recarvisi in qualsiasi momento del giorno, essendo gli stand aperti con orario continuato, fino a sera.

Dopo lo svolgimento nella Zona Industriale di Campobasso, la stessa dal mese di novembre 2019 veniva spostata, in via sperimentale, presso l’anello dell’ex. Stadio Romagnoli continuando a riscuotere un grande successo di pubblico.

Su proposta della Confesercenti Molise, il Comune di Campobasso con apposita convenzione sottoscritta nel febbraio 2020 autorizzava lo svolgimento della stessa per 1 anno, ritenendo che l’iniziativa rispondesse a finalità pubbliche meritevoli di apprezzamento.

Avverso tale atto insorgeva la Confcommercio Molise che chiedeva al TAR Molise di bloccare la prosecuzione di “Campobasso in Fiera” ritenendo gli atti amministrativi illegittimi.

IL TAR Molise con Ordinanza n.131/2020, pubblicata in data odierna ha rigettato la richiesta di sospensiva formulata dalla Confcommercio, confermando la possibilità di prosecuzione di “Campobasso in fiera” anche per il futuro.

Viva soddisfazione viene espressa dalla Confesseresti Molise, che si occupa dell’organizzazione della stessa, che si era difesa in giudizio conferendo mandato agli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla e che potrà procedere speditamente per l’organizzazione del prossimo evento fieristico per la data del 26 luglio 2020 temporaneamente sposata presso l’Area del Nuovo Stadio Romagnoli per garantire una maggiore sicurezza per i visitatori.

“Campobasso in fiera” vi aspetta.