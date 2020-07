LARINO. Esercizi spirituali predicati da don Fabrizio Messina Cicchetti (monaco benedettino) alla casa di formazione di Larino.

“...e la sua lampada è l'Agnello (Ap 21, 23). Testimoniare la presenza che illumina”. Questo il tema degli esercizi spirituali predicati da d. Fabrizio Messina Cicchetti (monaco benedettino) che si svolgeranno dal 17 al 22 agosto 2020 nella casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” di Larino. Un'occasione per “ritornare all'essenziale della vocazione battesimale e alle ragioni della fede pasquale condivise nella Chiesa-sposa adorna per lo Sposo, illuminata dalla presenza dell'Agnello immolato e vittorioso (cfr. Ap 5,6.21,2.23)”. D. Fabrizio Messina Cicchetti OSB (Abbazia di Subiaco), propone un percorso tematico sul libro dell'Apocalisse, a partire dal metodo della lectio divina. Per informazioni e per partecipare agli esercizi è possibile contattare i numeri 0874823130 o 3347948077 (suor Maria del Socorro Rivera Resendiz). Indirizzo e-mail: casadiformazionegiovannixxiii. tl@gmail.com .