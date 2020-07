A Guardialfiera si ricorda Domenico Simi de’ Burgis

GUARDIALFIERA. Oggi a Guardialfiera Domenico Simi de’ Burgis, ideatore della “Giornata Mondiale della Poesia, è ricordato a 20 giorni dalla morte. Celebra l’eucarestia monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona, Poeta. Domenico Simi de’ Burgis, un meridionale a Venezia: uomo dabbene, nato per diffondere il bene, il buon sapere e il bel pensare. Irradia per 32 anni nel mondo la poetica di ogni tempo, d’ogni luogo e di ogni idea. Crea la Giornata Mondiale della Poesia e l’Associazione “Poesia 2 ottobre”, rendendo fissa la Cerimonia Internazionale, in questo giorno, memoria liturgica degli Angeli Custodi. Lo fa perché gli Spiriti Celesti possano aiutata l’uomo a volare e a portare in alto la dimensione reale della poesia, realizzare l’utopìa del Parnaso e l’accostamento della liricità alla materialità ed alla bellezza del vivere di ogni giorno. De’ Burgis promuove il Molise e Guardialfiera a Sede Stabile della Manifestazione mondiale, assieme alla Città di Parigi. Muore al Lido di Venezia lo scorso 20 giugno. Dalle ore 18, nella antica Cattedrale a Guardialfiera, questo poeta e questo uomo di Dio, è ricordato e raccomandato a Dio, da un poeta e da un uomo di Dio. Da un suo amico “angelico”: Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona, che celebra, qui, l’Eucarestia innanzi ai poeti e ai tanti suoi amici di sempre.