Si è spento a 69 anni Nicola Cianfagna, il cordoglio della famiglia Di Lisio

MONTECILFONE. Si è spento a 69 anni Nicola Cianfagna. Sarà tumulato a Montecilfone, dopo i funerali in programma mercoledì a Termoli, alla chiesa del Crocifisso, alle 16. Da Antonio Di Lisio e famiglia questo messaggio di cordoglio e di ricordo.

«Erano 2 giorni che non ci sentivamo, già avevo fatto mille pensieri. Tu eri così, presente e a volte assente, ma sempre pronto per una buona parola. Cugini da sempre, ci siamo ritrovati con una frequenza giornaliera dopo l'apertura del mio bar, per te era una tappa fissa, anche solo per un caffè, un saluto o 2 chiacchiere. Per te era un punto di riferimento, era la tappa giornaliera di essere pensionato, io ero contento per questo. Raramente mancavi all'appello. Ora non ho parole non so cosa pensare, tu non eri pronto per ritornare alla casa del padre, tu avevi voglia di vivere la tua vita. Mille parole non bastano a cancellare il vuoto che una persona cara lascia quando se ne va Ma il ricordo di ciò che lascia rende quel vuoto più piccolo. Ciao Nic saluta tutti lì in paradiso. Un abbraccio forte a Giulia Primiani, ai figli Michela e Antonio e a tutta la famiglia!