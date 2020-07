Via Molise chiusa per lavori alla rete del gas, traffico in tilt

Flash News di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Da questa mattina, mercoledì 15 luglio, la strada di via Molise è chiusa al traffico per consentire i lavori per la realizzazione della rete 2 Gas. Gli interventi, previsti da tempo, stanno facendo registrare code nel traffico cittadino. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288