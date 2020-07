TERMOLI. A volte sono i piccoli gesti che fanno la differenza: ad esempio non gettare carte a terra e riporle negli appositi contenitori (o in mancanza di essi nella propria borsa o tasca per poi buttarla a casa), evitare di impegnare i cestini cittadini con i rifiuti casalinghi e non riporre le bottiglie vuote di birra sui cordoli dei palazzi.

A Termoli, tuttavia, questi gesti tanto piccoli quanto scontati e sinonimo di educazione, civiltà e rispetto, vengono accantonati ed alimentano il degrado della città. basti guardare le foto scattate questa mattina, mercoledì 15 luglio, per rendersi conto di quanto la maleducazione e l’inciviltà siano diffuse. Eppure basterebbe davvero poco per tener pulita la città, partendo dai nostri comportamenti.