Piano nazionale infrastrutture, Patriciello: «Al Molise le briciole»

BRUXELLES. «Sulle infrastrutture non viaggiano solo le persone, ma l’intera economia di una Regione e la sua capacità di sviluppo. Sapere che nell'ultimo Piano delle infrastrutture e dei trasporti, preparato dal Governo, al Molise vengono date le briciole mi preoccupa non poco”. Commenta così Aldo Patriciello, eurodeputato molisano e membro del Partito popolare europeo, il Piano infrastrutturale approntato dal Ministero dei trasporti per “un’Italia ad Alta velocità”.

«Le infrastrutture – spiega Patriciello – Raccontano meglio di qualsiasi altra cosa i problemi dei nostri territori e del sud in generale. E il Molise, ad oggi, rischia davvero di non esistere, considerato che si trova non soltanto a non avere treni ad alta velocità, autostrade e aeroporti, ma anche ad essere escluso dai programmi nazionali di potenziamento delle reti infrastrutturali: un paradosso che fotografa bene le tante contraddizioni di un Governo che invece di garantire alta velocità per tutti, crea un Paese a due velocità. Fa specie, dunque notare che nelle pagine del Piano per le infrastrutture il Molise sia completamente assente, quando invece ci sarebbe urgente bisogno di connetterlo al resto della penisola; di far uscire dall’isolamento le nostre aree interne; di aumentare la competitività delle imprese; di consentire ai cittadini spostamenti più rapidi e più sicuri. Ma per farlo occorrono investimenti e volontà politica, entrambi assenti nel Piano preparato dal Ministero dei trasporti. Mi auguro che l’intera delegazione parlamentare molisana si adoperi per porre rimedio ad una situazione a dir poco penalizzante per la nostra Regione. Perché se è vero come è vero che un territorio si giudica anche dalla qualità delle sue infrastrutture allora temo che la strada sia ancora lunga»