Roberto Benaglia è il nuovo leader della Fim-Cisl, il messaggio di Riccardo Mascolo

TERMOLI. Roberto Benaglia è il nuovo segretario generale della Fim-Cisl, succede a Marco Bentivogli alla guida delle tute blu della Cisl. Benaglia è stato eletto lunedì scorso a Roma, con larghissima maggioranza, dal Consiglio generale della Fim-Cisl, alla presenza della segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e del segretario aggiunto della Cisl Luigi Sbarra. Benaglia, 59 anni sindacalista di lunga esperienza, arriva alla Fim dopo diversi incarichi territoriali e nazionali a partire dai primi anni '80, dal 1998 fino al 2008è prima in segreteria e poi alla guida della Fim Cisl Lombardia.Tra il 2008 e il 2016 è stato componente della segreteria regionale Cisl lombarda con incarichi sui temi del mercato del lavoro e della contrattazione. Tra il 2016 e il 2019 diviene operatore della Cisl confederale sempre sui temi delle politiche contrattuali, fino ad approdare nel maggio del 2019 nella segreteria nazionale

della Fai Cisl dove ha seguito i rinnovi contrattuali e le relazioni sindacali nell'industria alimentare e con i principali gruppi della stessa. Contrattazione, innovazione nel campo del mercato del lavoro, della formazione continua, delle politiche attive, del welfare contrattuale hanno rappresentato i maggiori

ambiti d'impegno della sua esperienza sindacale. La nomina è stata commentata da Riccardo Mascolo, segretario regionale della Fim-Cisl Molise. «L’uscita di Marco Bentivogli dalla lascia un vuoto incolmabile per l’impegno che ha profuso in questi anni Il modo di affrontare le vertenze più importanti di questi ultimi anni spesso la Fim ha fatto la differenza riportando importanti risultati. La Fim del Molise augura i migliori auguri per gli impegni futuri che Bentivogli intraprenderà è un buon lavoro al neoeletto segretario Roberto Benaglia».