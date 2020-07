Linea elettrica con cavo interrato al porto, l'ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. Ordinanza della Guardia costiera in vigore da ieri al porto di Termoli per la realizzazione e la messa in esercizio di una linea elettrica in cavo interrato BT 230/400 V da posare per nuovo raccordo da Cabina denominata "Depuratore" e per futura dismissione di Cabina denominata "Cantieri Navali" in area portuale di Termoli, così da progetto e piano planimetrico presentato.

Fino al 31 luglio la società So.I.Ge.A, per conto della Enel Distribuzione S.p.A, sarà impegnata in lavori di realizzazione e posa in esercizio di una linea elettrica. Nel periodo di tempo sopra specificato le aree ed il tratto di strada interessate dai lavori.La Società So.I.Ge.A, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi nonché segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi nelle aree interessate.