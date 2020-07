«Senza tempo»: ora ‘La voce del buio’ si ascolta anche in radio

CAMPOBASSO. Un nuovo progetto molisano (e non solo) per rimettere al centro l’ascolto e la lettura ad alta voce in favore dei ciechi e degli ipovedenti; i protagonisti sono sempre loro, gli appassionati volontari del gruppo “La voce del buio”, che già abbiamo conosciuto grazie all’omonima piattaforma di audiolibri. Questa volta il mezzo per arrivare al cuore e alle orecchie degli ascoltatori è la radio, per la precisione la webradio romana Stella Marina, che da lunedì 13 luglio ha iniziato a ospitare per due ore a settimana la trasmissione “Senza tempo”.

«Un programma per ribadire l’importanza dell’ascolto, in cui le emozioni sono da condividere» come lo ha definito l’ideatore Pietro La Barbera, «un programma che affianca la lettura espressiva di testi che abbracciano ogni genere alla buona musica che abbraccia ogni tempo; un programma condotto a più voci, particolari, intense, appassionate, con la voglia di raccontare; un programma per voci, anime e menti libere».

La trasmissione radiofonica prevede l’alternarsi di dodici momenti di lettura e altrettanti brani musicali. La scelta del testo, in prosa o poesia, e della canzone da affiancargli per comunicare la medesima emozione, è a cura di ciascuno dei lettori volontari. Ogni lunedì dunque, a partire dalle 21, sarà possibile assistere collegandosi al sito web di Radio Stella Marina, ma si può scegliere anche di prestare la propria voce aderendo all’iniziativa de “La voce del buio”.

(Per informazioni: 338 9127408 – email info@lavocedelbuio.it).