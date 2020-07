Presentazione di “Parlami di te” il romanzo d’esordio della termolese Sonia Fasulo

TERMOLI. Si terrà il 25 luglio alle ore 19:00 la presentazione ufficiale del romanzo young adult “parlami di Te” scritto dalla termolese Sonia Fasulo ed edito dalla Golem Edizioni di Torino.

Il libro sarà distribuito in tutte le librerie d’Italia da Messaggerie a partire dal 16 luglio 2020, acquistabile online su Amazon o in ebook. Il 25 luglio prossimo con la presenza dell’assessore alla cultura Michele Barile ed il primo cittadino Francesco Roberti, che a nome dell’intera amministrazione, patrocineranno l’evento verrà presentato anche il romanzo che porterà la termolese a girare in tutto lo Stivale. Già annunciata la sua presenza alla Fiera Internazionale del libro di Torino del prossimo febbraio 2021 e della Fiera del Libro sul Mare di Taranto.

Al fianco della scrittrice ci sarà Nicola Palmieri, in arte Redez di ‘Quei due sul Server’, canale Youtube che ad oggi vanta un milione di seguaci, co-fondatore di Docety, la piattaforma e-learning innovativa nel settore della formazione online e scrittore edito Mondadori con libri Best Seller. Lui che ne ha curato la prefazione, illustrerà insieme a Sonia, il romanzo tanto atteso.

La presentazione si terrà in piazza Duomo a Termoli da Cocco Bill.

Alla fine della presentazione ci sarà un momento per la firma delle copie, foto ed un breve rinfresco.