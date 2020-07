Scontro tra due auto in via Cardarelli, in tre al Pronto soccorso

Flash News di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di ieri un altro incidente è avvenuto alla periferia Sud della città, in via Cardarelli. Si sono scontrate due auto e tre sono stati i feriti trasportati precauzionalmente al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, un 33enne che stava con la madre 64enne e una 20enne.