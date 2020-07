TERMOLI. Non è riuscito alla Uiltec di completare Il trittico perfetto del mese di luglio che avrebbe dato la continuità di consenso avuta da inizio anno con le consultazioni di importanti insediamenti di comparto come Additives Performance, Momentive e Guala. Ieri sera in Fis i Lavoratori l'hanno premiata sul podio ma al secondo posto.

«Un ringraziamento forte giunge dalla Segreteria a chi negli anni ne è stato la bandiera storica, Michele Tanferna, rieletto con 28 voti ma, nell'ottica del guardare al futuro per darsi continuità, un forte impulso è venuto anche dall'altro eletto, Perrotta Bartolomeo con 27 voti, entrambi eletti anche come Rlssa.

Un grazie forte a chi in lista si è impegnato a dare il proprio contributo, con la logica dell'avvicinarsi a questa esperienza di rappresentanza del mondo del lavoro, dura, ma necessaria ed ai Lavoratori tutti che, democraticamente hanno indicato chi li dovrà rappresentare nei prossimi tre anni nello stabilimento che si appresta a diventare il fiore all'occhiello del nucleo industriale di Termoli.

Da oggi riparte una nuova esperienza sindacale che vedrà, per la prima volta, 6 Rsu (prima ne erano 4), vista la quantità di dipendenti che negli ultimi anni è stata assunta e che ha visto raddoppiata la forza lavoro.

In un territorio avaro di soddisfazioni da tanto tempo, vivaddio chi, in controtendenza, ha scommesso sul Molise nonostante tutte le cassandre locali».