TERMOLI. Altri due incidenti tra la mattinata di oggi e l'ora di pranzo a Termoli. L'ultimo è stato un tamponamento avvenuto in via Corsica e ha coinvolto tre autovetture, non si segnala la presenza del 118 sul posto. In precedenza, con l'intervento dei soccorritori, invece, c'era stato un altro sinistro, sulla Tangenziale, sempre con più veicoli coinvolti.