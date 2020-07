Franco Di Ventura è il nuovo Coordinatore Regionale della Flai Abruzzo-Molise​

ABRUZZO. Franco Di Ventura è stato eletto nuovo Coordinatore Regionale della Flai Abruzzo Molise, la Federazione lavoratori agroindustria della CGIL.

Dopo aver ricoperto la carica di delegato della Sad Plastic per 18 anni, Franco Di Ventura entra in CGIL nel 1997 come collaboratore dell'ufficio vertenze. Sarà eletto Segretario della Fiom nel 1998 ed entrerà nella segreteria confederale della Cgil di Teramo nel 2006. Nel 2008 viene nominato Segretario della Filcams e successivamente della Filctem nel 2015. Dal 2016 ricopre il ruolo di Segretario Generale della Flai Cgil di Teramo.

Nel "ringraziare la compagna Ada Sinimberghi per il lavoro svolto", la segreteria regionale della CGIL Abruzzo Molise porge "al compagno Franco gli auguri di buon lavoro".