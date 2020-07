TERMOLI. Si intitola Vite in circolo. Luoghi dell’anima il libro di Emiliano Manfredonia (Ed. San Paolo) Vice Presidente vicario delle Acli nazionali che sarà presentato oggi a Termoli. Promossa da Acli Molise, la presentazione avrà luogo alle ore 11:30 presso la Cala Sveva. Un libro che, attraverso la narrazione di storie di relazioni umane in una prospettiva inclusiva “gli esclusi di ogni specie”, rende protagonisti lavoratori, giovani, studenti, anziani, migranti. E’ la fatica di metterela propria esperienza in comune con altri. La volontà di creare spazi dove condividere la propria crescita sociale con piccoli spazi quotidiani e servizi alla persona, soprattutto nella periferia sostiene l’autore.

Sono i piccoli spazi, luoghi carichi di storia, ovvero i “circoli” il punto di riferimento di un territorio entro i quali le Acli sperimentano l’intreccio delle esperienze dell’impegno e del vissuto reale. Spazi entro i quali si cresce vivendo la prossimità. Vite in circolo, il libro uscito alla vigilia dell’emergenza coronavirus prefiguratutta l’importanzadelle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, a 75 anni dalla nascita delle Acli, per l’Italia che saremo chiamati a ricostruire.Interverranno, per l’indirizzo di saluto Michele Marone, assessore regionale al Lavoro e Politiche Sociali – Presidente del Consiglio comunale di Termoli; per le Acli Molise, Francesco Grande Presidente regionale, Elisabetta Tarantino Acli Colf Campobasso, Giovanni Viola Vice Segretario Pd Molise, don Benito Giorgetta Parroco della Parrocchia San Timoteo di Termoli. Seguirà il dialogo con l’autore Emiliano Manfredonia. A moderare l’incontro, sarà la giornalista Rita D’Addona, Presidente Aiart Molise e Ucsi Molise.