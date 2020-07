UniMol sempre più internazionale: due corsi magistrali in collaborazione con la Svizzera

CAMPOBASSO. Prosegue e si rafforza l’impegno dell’Università degli Studi del Molise nei processi di internazionalizzazione. Continuare a sviluppare una rete capillare di cooperazione in diversi campi di intervento con Istituzioni e Università comunitarie, europee e continentali sono azioni che certamente creano e garantiscono nuove e più efficaci opportunità per l'intera comunità accademica, in particolare per la componente studentesca.

E l'intesa con l'Università della Svizzera Italiana (USI) – che l'autorevole classifica stilata dalla CS Ranking, che tiene conto della produzione scientifica delle Università dal 2010 al 2020, colloca al primo posto in Europa nell’ambito del “Software Engineering” – ne rappresenta la più nitida conferma oltreché un’occasione imperdibile per Studentesse e Studenti per cogliere un'opportunità di alta formazione internazionale.

In dettaglio, l’Università degli Studi del Molise ha sottoscritto un accordo di cooperazione con l'Università della Svizzera Italiana (USI) per promuovere l'istituzione di un programma di doppia laurea magistrale organizzato congiuntamente tra i Corsi di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei sistemi software” di UniMol ed in “Software and Data Engineering” dell’USI. Con tale accordo le due Università si impegnano a organizzazione, sulla base dei curricula esistenti, un programma di studio comune di alta qualità in “Secure Software and Data Engineering”, che porta al rilascio di due certificati di laurea, uno per ciascuna istituzione (doppio titolo).

La qualità del programma di studio comune è garantita dall’elevatissima qualità della ricerca di entrambi gli atenei nell’ambito dell’Ingegneria del Software, disciplina alla base del programma di studio. Come anticipato l'autorevole classifica stilata dalla CS Ranking, che tiene conto della produzione scientifica delle Università dal 2010 al 2020, pone l’USI e l’UniMol, rispettivamente, al primo e al diciassettesimo posto in Europa per produzione scientifica nell’ambito del “Software Engineering”.

Gli studenti che desiderano prendere parte al programma di doppia laurea devono iscriversi, presso l’USI o l’UNIMOL, al Corso di Laurea Magistrale attraverso la normale procedura di immatricolazione/iscrizione e, entro la fine del I semestre del I anno, devono presentare domanda per partecipare al programma di doppia laurea. Una Commissione, composta da almeno un rappresentante per ogni istituzione, sarà responsabile dell’ammissione degli studenti al programma di doppia laurea.

Il numero di studenti che partecipano al programma di studio con rilascio del doppio titolo sarà concordato e determinato di comune accordo tra le parti all'inizio dell'a.a. 2020/2021.

Sia gli studenti USI sia gli studenti UNIMOL ammessi nel programma di doppia laurea, completeranno il primo e il secondo semestre presso l’istituto di provenienza, mentre il terzo (e facoltativamente il quarto semestre) può essere completato presso l'Università ospitante. Nessun costo aggiuntivo è richiesto alle Studentesse e agli Studenti, anzi, saranno previste anche delle borse di studio.

Bisogna affrettarsi però: i posti a disposizione saranno da 3 a 5.

Per ulteriori info e domande: info.computerscience@unimol.it