CAMPOBASSO. Tornano alla carica i tecnici precari Sisma Molise

«Nell’apprendere con sollievo che finalmente la ricostruzione seguente al sisma che ha colpito alcuni comuni della nostra regione nell’agosto di 2 anni fa puó finalmente avere inizio,dal momento che il governo ha individuato nel Presidente della giunta regionale il commissario delle attività post-sisma,il comitato dei precari (post-sisma 2002 ) della regione molise vuole complimentarsi con il Presidente Toma per la nuova nomina e, nel contempo, cogliere l’opportunità per mettersi a disposizione per le attività da farsi.



Siamo sicuri che, qualora ci fosse offerta la possibilità, potremmo gestire i cantieri della ricostruzione con competenza e celerità e dimostrare ancora una volta quanto sia importante non disperdere nel nulla la professionalità del personale che si è formato in più di un decennio di lavoro alle dipendenze della Regione,soprattutto in un momento come questo, in cui la macchina amministrativa è particolarmente lenta e farraginosa,a causa dei tanti pensionamenti che hanno svuotato gli uffici e che rischiano di bloccare irreversibilmente un’intera comunità di cittadini,che meritano servizi all’altezza di quelli garantiti in altri contesti geografici del nostro Paese».