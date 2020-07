MOLISE. Il Molise è uno dei territori che, forse più di altri, ha subìto mutazioni cicliche: non solo per ciò che riguarda i suoi territori, forgiati dall’azione dei venti, dalla neve e dal mare, ma anche per quello che concerne la sua immagine in Italia e nel Mondo. Sulla scia della battuta “Il Molise non esiste”, tradotta anche in un inglese maccheronico con “Molisn’t”, questa cerniera in grado di unire il Nord ed il Sud Italia, è riuscito a riscattarsi, andando oltre i luoghi comuni e le risatine che da sempre ha attirato, iniziando a sbocciare.

Da un lato grazie alla promozione degli enti locali che hanno attirato la stampa nazionale e mondiale in questo lembo di terra in cui montagne, colline e mare non solo si uniscono, ma convivono in un matrimonio lungo secoli, dall’altro grazie alle bellezze architettoniche e naturalistiche che creano un perfetto connubio tra storia, pace e vita mondana. A scoprire le mille sfaccettature di un Molise ancora grezzo sotto il punto di vista della valorizzazione, è il “Guide Livingston & Co.” che, da marzo del 2019, lo ha incluso nella sua guida dal titolo “Molise terra incognita”.

Questa la descrizione dell’autorevole guida per viaggiatori a cura di Fabio Marazzini:

«Incuneato fra Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Campania, il Molise è regione schiva. A «due passi» da Napoli e Roma, prediletta nel tempo da eremiti e santi, con una lunga storia che incrocia Sanniti e Romani, Longobardi e Templari, Normanni, Angioini e Borboni, eppure questa è terra sconosciuta ai più.

Un viaggio da queste parti è quindi una continua scoperta di testimonianze di antichissimi insediamenti, borghi medievali appollaiati su creste appenniniche, residenze di signorotti locali che per secoli si sono spartiti il territorio, monasteri e chiese a volte austere a volte naif, retaggi di un mondo pastorale ancora vivo in una natura amica in gran parte risparmiata dal cemento, protetta in oasi naturali e in un rigoglioso parco nazionale popolato da cervi, cinghiali, lepri, lupi e orsi. Tante poi sono le curiosità fra storiche, artistiche e di costume.

Qui si possono anche godere momenti di relax altrove impossibili e praticare svariate attività sportive: golf, cavalcate, escursionismo, mountain bike ...

La popolazione semplice e cordiale di queste terre, poi, è custode di antiche tradizioni e ancora dedita ad attività artistico-artigianali millenarie.

Senza dimenticare la genuina cucina molisana che non ha mancato di influenzare e intrecciarsi col meglio della cultura gastronomica di tutto il Centro-Sud d'Italia.

