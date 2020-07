PORTOCANNONE. «Nei giorni scorsi con l'aiuto di alcuni volontari e la fondamentale disponibilità della proprietaria di una azienda agricola vicino al paese abbiamo ospitato 4 piccoli cuccioli», è questo l'incipit dell'appello social con cui il comune di Portocannone chiede di adottare i cagnolini.

«Purtroppo non potranno restare a lungo dove sono perché gli spazi non sono più disponibili quindi rivolgiamo un accorato appello a tutti i cittadini che siano interessati all'adozione di uno o più di loro.

Per qualsiasi richiesta e informazione potete rivolgervi al consigliere comunale Serafino Bulmetti che vi potrà accompagnare a vederli ed eventualmente a compiere un gesto d'amore verso questi piccoli amici.

Diamo massima diffusione al messaggio per consentire a questi splendidi cuccioli di trovare al più presto delle famiglie che possano accoglierli.

Per info: telefono: 0875 59884 mail: comune.portocannone@gmail.com».