​Verifiche dei Carabinieri di Isernia ai locali con musica ad altissimo volume

ISERNIA. Si è concluso con un bilancio positivo il servizio disposto dal Comando Compagnia di Isernia che, nel corso del fine settimana, ha impegnato i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti nei controlli delle attività commerciali del capoluogo e della provincia per verificare il rispetto delle norme concernenti la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro con l’impiego sinergico, di autoradio, pattuglie delle Stazioni e militari in abiti civili.



Nel corso del servizio, in un centro della provincia è stato contravvenzionato il titolare di un bar che aveva posizionato apparecchiature per l’intrattenimento musicale all’esterno del locale ed era sprovvisto della prevista documentazione tecnica per lo svolgimento di tale attività, contravvenendo ai regolamenti che disciplinano i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi per cui gli veniva comminata la sanzione amministrativa che prevede il pagamento della somma da 258,00 a 10329,00 euro.