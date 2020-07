Fisco, Occhionero (Iv): Sciopero commercialisti? Conte-Gualtieri li incontrino

ROMA. "Il Governo ai massimi livelli, con il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri, valuti di incontrare subito i rappresentanti dei commercialisti per trovare una soluzione al caso del mancato rinvio delle scadenze fiscali di questi giorni". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Se una categoria così lontana - prosegue Occhionero - dai clamori delle cronache e dalle proteste eclatanti come quella dei commercialisti arriva ad annunciare una misura forte quale è addirittura lo sciopero con lo stop all’invio di dati fiscali e dichiarativi Iva, è evidente che non siamo di fronte alla ricerca di visibilità ma ad un allarme concreto e pesante. La situazione per aziende e partite Iva è davvero critica, occorre con il confronto verificare quali strade si possono percorrere per trovare una soluzione".