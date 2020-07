“Ci avete chiamati eroi, ora ci mostriamo per ciò che siamo”: la raccolta fondi per gli infermieri Copyright: TermoliOnLine

CAMPOBASSO. Si intitola “Ci avete chiamato eroi, ora vogliamo mostrarci per ciò che siamo” ed è lo spot per la raccolta fondi ora on line che andrà in onda anche sulle emittenti televisive. Il video, brevissimo, mostra il volto umano di tre combattenti che, giornalmente, sono in prima linea contro le emergenze sanitarie e la pandemia: Cristiana infermiera pediatrica, Gianluca infermiere di medicina generale ed Elisabetta infermiera di dialisi.

Per mesi, durante il Covid-19, li abbiamo chiamati eroi ed ora, quegli stessi camici sotto cui si nascondevano esseri umani e di cui abbiamo visto solo gli occhi, si svestono e si mostrano per ciò che sono: sotto gli abiti da lavoro, infatti, si nascondono persone come noi ad eccezione del fatto che, in quelle corsie e fuori dagli ospedali, salvano vite.

Il video, realizzato dalla Federazione Nazionale di categoria, è stato condiviso anche dall’Ordine di Campobasso e di Isernia per promuovere la raccolta fondi destinata agli infermieri e presente sul sito (LEGGI) per «non lasciare soli i colleghi che hanno dato con impegno e professionalità la loro vita e un grazie a tutti i colleghi impegnati nei momenti di grande criticità e che continuano a dare il loro contributo quotidiano nelle postazioni Covid 19 per effettuare tamponi e prelievi».