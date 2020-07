Giornalismo online e copywriting, a Termoli il corso organizzato dall’Odg Molise

TERMOLI. Giornalismo online e Copywriting, se ne parlerà sabato 25 luglio a Termoli, dalle 9 alle 14, presso l’Associazione Terminus servizi, durante un nuovo appuntamento formativo organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Il copywriter è il professionista specializzato nella scrittura di contenuti informativi e persuasivi e dei contenuti ottimizzati sia per i motori di ricerca che per le conversioni. Conosce come sfruttare al meglio le parole e i testi per ottenere maggiore visibilità e per arrivare agli obiettivi preposti sia aziendali che di marketing. Competenze frequentemente richieste dalle redazioni giornalistiche ai giornalisti che scrivono per il web, che si occupano della stesura di contenuti ottimizzati per il web. Una competenza molto richiesta anche ai liberi professionisti che si occupano di comunicazione aziendale, migliorando la diffusione del brand. Il Copywriter è quella figura che sa redigere un piano editoriale professionale che si occupa di ideare, programmare e organizzare i contenuti in maniera efficace, ottimizzati in ottica Seo, è fondamentale per qualsiasi business on-line.

Il corso intende approfondirne le conoscenze. Tra i relatori Vincenzo Cimino (Cons. Naz. Odg), Andrea Nasillo (Vice pres. rev. conti Odg Molise), Mary Buccieri (Giornalista e copywriter Seo Dag Studio), Ilario De Angelis (Specialist Seo Marketing e Ecommerce Dag Studio) e Linda Giovannone (Specialist Social Media Marketing Dag Studio).

Gli esperti della web agency Dag Studio illustreranno l’importanza di questa nuova figura professionale, la più ricercata on-line: “All'interno di qualsiasi azienda oggi c'è bisogno di un copywriter. Anche all'interno delle web agency è importante avere un copywriter. Portali e Redazioni web sono alla continua ricerca di copywriter. Grazie ad una attenta formazione ogni giornalista potrà migliorare la propria professionalità conoscendo le dinamiche dei social più utilizzati dagli utenti del web”.

Il corso, che varrà 5 crediti formativi, è riservato ai giornalisti ed è prenotabile sulla piattaforma Sigef.