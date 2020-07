COLLETORTO. Messa in ricordo di don Giovanni Vecere a 19 anni dalla morte. In occasione del 19esimo anniversario della morte di don Giovanni Vecere la comunità di Colletorto lo ricorderà con una messa celebrata alle 18.30 nella chiesa madre. In comunione di preghiera in memoria del sacerdote benemerito e di tante esperienze condivise impresse nel cuore e nella mente di diverse generazioni. Segno dell'amore che, con impegno e spirito di servizio, ha dedicato al paese in cui ha svolto il suo ministero per oltre quarant'anni fondando anche la "Buona Parola". Grazie don Giovanni.