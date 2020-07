E’ l’avvocato Stefania Tomaro il nuovo amministratore unico della Municipalizzata Sea

CAMPOBASSO. E’ l’avvocato Stefania Tomaro, di Campobasso, il nuovo amministratore unico della Municipalizzata Sea, società in house del Comune di Campobasso che gestisce la raccolta differenziata e che, alla scadenza dell’attuale concessione, tornerà a gestire anche i parcheggi a pagamento del capoluogo di regione.

La presentazione questa mattina nell’atrio di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Campobasso, in una conferenza appositamente organizzata con la presenza del primo cittadino Roberto Gravina e della stessa Stefania Tomaro.

“Per la prima volta una donna alla guida della Municipalizzata”, ha detto il sindaco Gravina, “l’avvocato Tomaro è stata scelta per le sue competenze e per il suo curriculum”.

Il nuovo amministratore unico della Municipalizzata Sea ha infatti ricoperto incarichi simile nella municipalizzata di Bologna. Sarà in carica per tre anni e avrà un compenso annuo pari a 40 mila euro. Una riduzione dei costi rispetto al precedente consiglio di amministrazione della Sea, composta da un presidente e due consiglieri, come ha anche sottolineato Gravina, avente un costo pari a 76mila euro annui.

E’ stata proprio l’amministrazione pentastellata al Comune di Campobasso, in un’ottica di riduzione dei costi, a voler sostituire alla guida della Sea un amministratore unico al posto del Cda.