Il Molise delle bocce riparte in sicurezza: prima manifestazione post-Covid

CAMPOBASSO. La Bocciofila Monforte Campobasso, società presieduta da Giuseppe Formato, ha organizzato per il pomeriggio di sabato 25 luglio 2020, a partire dalle ore 15, una gara a carattere provinciale, specialità coppia. Quarantadue i binomi al via, che disputeranno i gironi eliminatori sulle corsie della Monforte, del Bocciodromo Comunale Campobasso, della Bocciofila Avis Campobasso, del Bocciodromo Molisano Campobasso, del Morgione Ripalimosani e della Torre Vinchiaturo. Le finali avranno luogo, a partire dalle 18,30, sui campi all’aperto della Bocciofila Monforte. Il direttore di gara sarà Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

“Giocheremo nella massima sicurezza – ha affermato il presidente della FIB Molise, Angelo Spina – Sono felice che sia ripresa l’attività agonistica sul territorio regionale, dopo la riapertura dei bocciodromi avvenuta a fine maggio. Gli atleti saranno chiamati al rispetto delle prescrizioni normative e dei suggerimenti della Federazione Italiana Bocce. La kermesse sarà a porte chiuse, ma il ritorno alle gare era indispensabile, anche alla luce del fatto che giocheremo all’aperto sui campi adiacenti alla Villa de Capoa. Avremo modo di sfruttare la nostra bella location”.

“Era un momento che aspettavamo da tempo – le parole di Tiziano Muchetti, delegato provinciale FIB Campobasso – Diversi nostri atleti continuavano a chiederci quando sarebbero ricominciate le gare. Ringrazio la Bocciofila Monforte per aver organizzato questa kermesse d’esordio. Sarà un banco di prova per tutti. Ovviamente, contiamo che, nelle prossime settimane, anche le altre società bocciofile organizzino qualche altra gara. È un motivo per far tornare tutti i nostri atleti nei bocciodromi, dove da quasi due mesi abbiamo ripreso ad allenarci nella massima sicurezza”.

Una gara, nata nel corso dell’assemblea regionale della FIB Molise, lo scorso 7 luglio, quando emerse la voglia di ricominciare a gareggiare. Proposta accolta dal Consiglio direttivo della Bocciofila Monforte Campobasso: dal presidente Giuseppe Formato, dal vice Manfredo Di Sarro e dai consiglieri Luigi Massimo, Giovanni Colitti e Alfonso Martone. A collaborare alla riuscita della kermesse, anche diversi altri soci, come Igino Discenza, per un lavoro di squadra per non lasciare nulla al caso.