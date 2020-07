Regata velica “Selezione zonale campionati italiani Laser”, l’ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. La Capitaneria di Porto di Termoli, attraverso il Comandante Francesco Massaro, rende noto che nei giorni 25 ed 26 Luglio 2020, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, l’Associazione Circolo della Vela Termoli “M. Cariello” organizzerà una regata velica, nei tratto di mare antistanti il litorale sud di Termoli (zona RIO VIVO), all’interno di un campo di gara delimitato da boe di colore arancione/giallo poste ai vertici dello stesso e individuato mediante i punti di cui alle sotto elencate coordinate geografiche (WGS 84) - così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico sottostante.

O R D I N A

Articolo 1

Nel periodo di tempo e nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO si svolgerà la regata velica “Selezione zonale campionati italiani Laser”, pertanto tutte le unità in transito dovranno navigare prestando la massima attenzione ed alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità adottando le più opportune misure di sicurezza dettate, altresì, dalla buona perizia marinaresca e, comunque, mantenendosi ad una distanza di almeno 150(centocinquanta) metri dai confini esterni del predetto campo di gara, al fine di evitare di intralciare lo svolgimento della manifestazione e creare situazioni di pericolo.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità facenti capo all’organizzazione che effettuino il servizio di assistenza ai partecipanti, nonché le unità della Capitaneria di porto - Guardia Costiera e delle altre Amministrazioni dello Stato in servizio di polizia.

Articolo 3

L’organizzatore deve porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari per evitare situazioni di pericolo che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla prevenzione dell’ambiente marino, curando il puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti in materia, in particolare quelle relative alle regole per evitare gli abbordi in mare (COLREG 72).

E’ inoltre responsabilità dell’organizzatore accertarsi che vi sia un sufficiente numero di unità in assistenza che possano prontamente intervenire per la sicurezza dei partecipanti, fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente ogni situazione di emergenza a questa Autorità Marittima.

La manifestazione dovrà essere svolta esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli e sospesa se le stesse dovessero peggiorare durante lo svolgimento della stessa; le unità partecipanti alla manifestazione non dovranno creare intralcio alle unità navali in ingresso / uscita dal porto durante le fasi di trasferimento da e per il campo di gara.

Articolo 4

L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita ai sensi della normativa in vigore.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.termoli.guardiacostiera.it, nonché opportunamente diffusa anche tramite gli organi d’informazione.