Espulsi due giovani nigeriani.

ISERNIA. Negli ultimi giorni, su disposizione del Questore di Isernia Roberto Pellicone, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, coadiuvato dai colleghi delle “Volanti”, ha intensificato i controlli in alcune strutture che ospitano cittadini stranieri chiedenti asilo.

In occasione di un controllo effettuato venerdì scorso presso una struttura della provincia, sono stati identificati 12 extracomunitari e gli agenti hanno riscontrato la presenza di due giovani, un 26enne ed un 31enne entrambi di nazionalità nigeriana, non in regola con le norme di soggiorno.

I due, infatti, privi di documenti di identificazione, sono di fatto clandestini sul territorio nazionale: è stato immediatamente chiesto al Servizio Immigrazione del Ministero dell’Interno, il trattenimento presso un Centro di Permanenza per i rimpatri e nei loro confronti sono stati adottati due decreti di espulsione del Prefetto di Isernia ed un contestuale Ordine di allontanamento del Questore a lasciare il territorio nazionale entro i successivi 7 giorni.

Proseguono quindi, incessanti, i controlli della Polizia per verificare la posizione giuridica degli stranieri soggiornanti nella Provincia.