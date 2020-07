SAN MARTINO IN PENSILIS. Doppio appuntamento oggi a San Martino in Pensilis. Si comincia alle 19, in piazza Umberto I, di scena la manifestazione "Abbelliamo il nostro paese con fiori.

A seguire, sempre in piazza, dalle 22, sarà proiettato il video realizzato coi bambini di San Martino. Un video dove i bambini rimproverano gli adulti e dicono, adesso stammi a sentire, non è rimasto tanto tempo per salvare il pianeta, l'unico che abbiamo. Io ho paura di fare il bagno, di prendere il sole e tu, adulto non stai facendo nulla, il tempo sta finendo.