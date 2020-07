Scomparso da ieri sera, aperte le ricerche del 46enne Giovanni Pitisci

SESTO CAMPANO. E’ scomparso dalla serata di ieri quando è stato visto in un bar di Torcino, piccolo centro della provincia di Caserta non molto distante da Sesto Campano. Si tratta di Giovanni Pitisci 46 anni, dipendente dello stabilimento Colacem che si trova in paese, sposato e con una figlia. Attimi di apprensione in paese dove Giovanni era persona molto stimata e conosciuta. Il telefonino risulta spento e la sua auto, una Punto grigia metallizzata, sembra scomparsa nel nulla. Pare fosse uscito di casa per comprare le sigarette ma, nella tarda serata di ieri, non vedendolo rientrare i familiari hanno lanciato l’allarme. E proprio da ieri sera i Carabinieri della locale stazione di Sesto Campano e i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia stanno effettuando le ricerche. Oggi anche un elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Pontecagnano ha perlustrato la zona di Sesto Campano e i territori circostanti ma dell’uomo e della sua auto nessuna traccia. Le ricerche continueranno nelle prossime ore, nella speranza che l’esito della vicenda possa avere un lieto fine.