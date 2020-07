Ritrovato in stato confusionale poco lontano dal Molise il 46enne scomparso da venerdì sera

SESTO CAMPANO. E’ stato ritrovato a Capriati al Volturno in stato confusionale, ma in buone condizioni fisiche, il 46enne Giovanni Pitisci scomparso da Sesto Campano l’altra notte.

Le ricerche iniziarono a poche ore dall’ultimo avvistamento da parte dei Carabinieri della stazione di Sesto Campano e dei Vigili del Fuoco di Isernia. Ieri anche un elicottero dei Vigili del Fuoco si era alzato in volo da Pontecagnano perlustrando tutta la zona del comune di Sesto Campano e dei territori vicini senza alcun risultato, nessuna traccia di Giovanni e della sua Fiat Punto grigia.

La famiglia e gli amici hanno vissuto attimi di apprensione e, insieme con le forze dell’ordine, si sono messi alla ricerca dell’uomo che era stato visto per l’ultima volta venerdì sera in un bar di Torcino, paese del casertano al confine con il Molise. Ed è stato ritrovato verso la mezzanotte di ieri a Capriati al Volturno, paese non distante da Torcino, in stato confusionale e trasferito, per accertamenti e controlli, presso l’Ospedale di Sessa Aurunca.

Sconosciute le motivazioni dell’allontanamento dal tetto coniugale, spiegazioni che dovrà fornire alla famiglia e alle Forze dell’Ordine.

Per il momento la cosa importante è che abbia potuto riabbracciare la moglie e la figlia adolescente, che per due giorni hanno vissuto attimo di sconforto.