Diabetologia e radiologia, Nola soddisfatto sulle riaperture all'ospedale di Venafro

VENAFRO. Il “Santissimo Rosario” riapre i battenti. Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro operativo presso la sede della Giunta regionale del Molise tra il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, il Comitato “S.S. Rosario”, il governatore Toma e il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano al fine di ripristinare alcuni servizi e rendere operativa la Rsa.



L’incontro è avvenuto successivamente alla comunicazione, da parte del sindaco Ricci, di approvazione in consiglio comunale, in data 17 luglio, della delibera a salvaguardia dell’Ospedale di Venafro.

Un progetto messo a punto, tra gli altri, dal consigliere regionale pentastellato Vittorio Nola, venafrano doc e da sempre uno dei maggiori fautori di una fattiva ripresa del nosocomio che mostra la massima soddisfazione per il risultato raggiunto.

Intanto il manager Asrem Oreste Florenzano in data 23 luglio ha adottato il provvedimento che consentirà di riprendere le prestazioni diabetologiche a Venafro ed ha comunicato ai presenti all’incontro che è in via di risoluzione anche la problematica relativa alla riapertura del reparto di Radiologia sempre presso il “Santissimo Rosario”.

Infine riprenderanno, dopo la pausa estiva, i ricoveri presso la Rsa del nosocomio venafrano autorizzata dalla Regione nel mese di gennaio scorso.

“Il Santissimo”, spiega Vittorio Nola, “sarà Casa della Salute e Ospedale di Comunità, avendo sempre come punto di riferimento il “Veneziale” di Isernia così da essere un’opportunità in più per i cittadini del territorio e senza duplicazioni di costo, anzi una fonte di ricavi per il settore sanitario pubblico”.