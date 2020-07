"No rifiuti" a Mafalda, il comitato al sindaco: «Dopo le parole seguano i fatti»

MAFALDA. Dopo la protesta contro l’impianto di stoccaggio rifiuti nella nostra zona industriale, il comitato civico “No Rifiuti” e i cittadini mafaldesi, da sempre schierati per il No a questo impianto ed a questo tipo di sviluppo, accolgono con piacere il cambio di posizione del Sindaco e della sua maggioranza consiliare i quali hanno finalmente deciso di abbracciare la nostra posizione in merito al progetto con lettera, aperta in data 16/07/2020 rivolta ai cittadini di Mafalda, in cui si afferma (anche se con largo ritardo): ”il gruppo di maggioranza Prima Mafalda ritenendo scaduto il tempo del principio della continuità amministrativa sul progetto, esprime oltre al No amministrativo, il proprio No Politico, sulla questione’’.

Oggi, da come facilmente si evince, la posizione del sindaco coincide con quella del comitato civico No rifiuti e della stragrande maggioranza dei mafaldesi. Sia chiaro: noi apprendiamo con gioia questo cambio di rotta perché a differenza Sua; avevamo capito da subito i pericoli che si celavano dietro a questo impianto industriale, il pericolo per il nostro paesaggio, per l’ambiente e per i nostri imprenditori: capitani coraggiosi che da sempre hanno investito tempo e risorse economiche per la giusta valorizzazione del territorio.

A differenza Sua, il nostro No è stato sempre chiaro, preciso e delineato fin dall’ inizio perché si tratta di un No frutto di un attenta riflessione, un No frutto dell’ascolto dei cittadini. Ci auspichiamo che il suo No sia dimostrato con provvedimenti amministrativi concreti; provvedimenti che al momento ancora non ci sono. Dalla lettera indirizzata ai cittadini apprendiamo che in data 14 luglio è stato intimato lo sfratto alla ditta Molise ambiente Ma dov’è l’atto di citazione? Da quanto si evince dalla lettera è stata iniziata un’azione di convalida di sfratto per morosità. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a tenere gli occhi aperti dato l’evolversi della questione. Solo la spinta ferma e decisa dei cittadini del territorio, che a differenza dell’amministrazione, ha sempre avuto le idee chiare.

Questa spinta, così come quella dei Sindaci dei paesi limitrofi e del Comitato civico No rifiuti, ha determinato il tanto sperato dietrofront dell’amministrazione che inizialmente si era arroccata nel palazzo con l’aberrante idea di decidere le sorti di una terra senza consultare chi la abita da sempre. Oggi, finalmente, è stato deciso di aprirsi al dialogo e di tenere in considerazione il No espresso dai cittadini. Da quello che si è visto, bisogna ancora rimanere compatti e vigili sull’evolversi della questione dato che fin quando la società avrà la disponibilità dello stabile comunale; l’iter autorizzativo sarà ancora in corso. Attendiamo provvedimenti amministrativi concreti da parte dell’ amministrazione per disinnescare questo pericolo. Nel frattempo, attenti a cantar vittoria!»