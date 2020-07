Pesche, quarantena per chi ha fatto il tampone e coloro che sono in attesa di farlo

PESCHE. Quarantena per le persone che hanno effettuato il tampone e per coloro che sono in attesa di farlo e comunque per tutti i soggetti individuati attraverso le indagini epidemiologiche; sanificazione di alcune zone del paese; raccomandazioni su utilizzo della mascherina, distanziamento sociale e accurato lavaggio delle mani. Questo quanto ha comunicato con avviso pubblico il sindaco di Pesche, Ido De Vincenzi, in seguito al nuovo cluster di contagi al Covid-19 venuto fuori dai tamponi processati nella giornata di ieri dai laboratori Asrem.

Con un altro avviso, sempre in data odierna, ha anche informato che gli esiti dei tamponi processati oggi, come da bollettino Asrem delle 18.00, non hanno registrato altri contagi in paese e che, comunque, Asrem continuerà a fare ulteriori ed eventuali accertamenti di tracciabilità dei contagi. Il sindaco De Vincenzi, al fine di tranquillizzare i propri concittadini, ha informato che appena acquisite ulteriori informazioni le renderà pubbliche.