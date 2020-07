Esplode bombola di gas, intervengono i Vigili del fuoco

FORNELLI. Una bombola di gas è esplosa nella tarda serata di oggi in un'abitazione del centro storico di Fornelli. Per fortuna la casa era disabitata e non ci sono feriti. Al momento sono in opera le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia per verificare eventuali cedimenti strutturali, ma da una prima verifica non risultano esserci stati. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute almeno 5 bombole di gas. Nella giornata di domani saranno effettuati ulteriori accertamenti.