SAN SALVO. Dopo diversi mesi di pausa, dovuta al lockdown, la cantautrice Lara Molino torna a suonare per il suo pubblico. Venerdi, 31 luglio, ripartirà dalla sua città, San Salvo. Lara, voce, chitarra e tamburello, sarà accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Di Falco. Alle ore 21:00, in piazza San Vitale, in pieno centro storico, la cantautrice presenterà per la prima volta il suo nuovo spettacolo dal titolo: “Donne, Santi e Briganti”. Oltre i suoi brani in lingua abruzzese, Lara interpreterà canti antichi (alcuni del ‘500 e ‘700) in napoletano, marchigiano, siciliano, romanesco.

Continua, dunque, l’attività della Molino, con i suoi concerti e con la ricerca e lo studio di nuovi brani e arrangiamenti. A giugno scorso è tornata in studio di registrazione per dei progetti molto importanti che la vedranno presto protagonista insieme ad altri artisti di rilevanza internazionale.

La cantautrice suonerà in Abruzzo, ma toccherà anche la Puglia ed il Molise. L’ultima data del suo tour sarà a Pietracupa (CB), in occasione della quarta edizione del “Rocciamorgia Festival”, insieme ai più grandi artisti italiani di musica popolare.

Per informazioni e aggiornamenti sui concerti: www.laramolino.it e https://www.facebook.com/lara.molino

Le date del tour:

31 Luglio, San Salvo

01 Agosto, Pescara

06 Agosto, Cupello

10 Agosto, Foggia

17 Agosto, Pietracupa