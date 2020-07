Mercoledì si riunisce il consiglio regionale: sanità e ospedali tra i temi da trattare

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì 29 luglio, alle ore 10:30, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti, rinvenienti dalla precedente aggiornata seduta del 14 luglio, che l’Assise legislativa sarà chiamata ad esaminare:

N. 1 (Rg. n. 606) Prot. n. 8970/19 del 04/12/2019

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Miglioramento ed efficientamento del servizio di continuità assistenziale. provvedimenti" [PRIMA ISCRIZIONE SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2019]

N. 2 (Rg. n. 607) Prot. n. 8972/19 del 04/12/2019

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Molise. Provvedimenti" [PRIMA ISCRIZIONE SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2019]

N. 3 (Rg. n. 615) Prot. n. 9065/19 del 05/12/2019

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Stazione sciistica di Campitello Matese"

N. 4 (Rg. n. 620) Prot. n. 9086/19 del 06/12/2019

Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, De Chirico, Fontana, Greco, ad oggetto "Emergenza ambientale in Molise. Provvedimenti"

N. 5 (Rg. n. 624) Prot. n. 9150/19 del 09/12/2019

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Nicola E., ad oggetto "Sanità in Molise, nuovo POS 2019-2021" [sottoscritto anche dal consigliere D'Egidio]

N. 6 (Rg. n. 625) Prot. n. 9193/19 del 09/12/2019

Ordine del giorno , a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Incentivare un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come previsto nell'obiettivo 8 dell'agenda 2030 dell'ONU"

N. 7 (Rg. n. 626) Prot. n. 9300/19 del 11/12/2019

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto " Mantenimento e operatività di tutti i reparti e servizi degli Ospedali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro e implementazione di servizi sanitari nella struttura dell'Ospedale Vietri di Larino tra cui un punto di primo intervento, la riattivazione della camera iperbarica, il potenziamento della riabilitazione e dell'Hospice"

N. 8 (Rg. n. 637) Prot. n. 9635/19 del 20/12/2019

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Nola, De Chirico e Fontana, ad oggetto "Impianto per la produzione di biometano da fonte rinnovabile (biogas) da realizzarsi in agro del Comune di Agnone"

N. 9 (Rg. n. 638) Prot. n. 9637/19 del 20/12/2019

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane. Chiarimenti al Presidente della Regione Molise in merito alla DGR 505/2019"

N. 10 (Rg. n. 639) Prot. n. 9638/19 del 20/12/2019

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Art. 6 D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 ed art. 3 Legge regionale n. 16/2011) - Impianto a Biogas per la produzione di biometano della Circeo Società Agricola s.r.l.. Posizione della Regione Molise e azioni in merito"

N. 11 (Rg. n. 659) Prot. n. 447/2020 del 20/01/2020

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Romagnuolo Nicola E. e D'Egidio, ad oggetto "T.P.L., rimodulazione corse scolastiche" | Comunicato stampa n. 159/2020 – f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 2

N. 12 (Rg. n. 663) Prot. n. 518/2020 del 22/01/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Romagnuolo Aida, Facciolla, Primiani, De Chirico, Manzo, Fontana, Greco e Nola, ad oggetto "Programmazione 2021/2027 e riprogrammazione POR FESR FSE 2014/2020: discussione in Consiglio regionale"

N. 13 (Rg. n. 665) Prot. n. 595/2020 del 27/01/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Annullamento in autotutela della delibera di Giunta n. 576 del 30/12/2019 Provvedimenti"

N. 14 (Rg. n. 670) Prot. n. 626/2020 del 27/01/2020

Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Proposta per la realizzazione di un palazzo dello sport polifunzionale sul territorio della Regione Molise, tramite progetti di finanza, in grado di soddisfare le esigenze di società sportive, associazioni culturali e istituzioni scolastiche"

N. 15 (Rg. n. 673) Prot. n. 698/2020 del 30/01/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Tedeschi, Romagnuolo Nicola E., Romagnuolo Aida, Calenda, Iorio, Scarabeo, D'Egidio, Pallante, Matteo e Micone, ad oggetto "Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise. Affidamento fase progettuale e lavori. Ricadute economiche sul territorio molisano"

N. 16 (Rg. n. 680) Prot. n. 738/2020 del 30/01/2020

Intepellanza, a firma dei consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto <<Nomina delle "Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap presso i Distretti Socio-Sanitari">>

N. 17 (Rg. n. 681) Prot. n. 781/2020 del 31/01/2020

Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Sospensione del nutri-score e tutela del made in Molise"

N. 18 (Rg. n. 679) Prot. n. 804/2020 del 03/02/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto <<Riconoscimento del Carnevale di Larino come "Carnevale regionale del Molise">>

N. 19 (Rg. n. 683) Prot. n. 874/2020 del 04/02/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Promozione della Lingua dei Segni (LIS) e Lingua dei Segni Tattile (LIS Tattile)"

N. 20 (Rg. n. 684) Prot. n. 877/2020 del 04/02/2020

Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e Fontana, ad oggetto <<Schema di convenzione per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 "Istonia">>

N. 21 (Rg. n. 685) Prot. n. 1030/2020 del 07/02/2020

Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Ritardo pagamento spettanze alle ditte fornitrici Asrem"

N. 22 (Rg. n. 691) Prot. n. 1175/2020 del 12/02/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Matteo e Cefaratti, ad oggetto "Verifica e monitoraggio Casa Rifugio, Centri Antiviolenza (Campobasso, Isernia e Termoli) e sportelli di ascolto per l'assistenza a donne, sole e con figli minori, vittime di violenza"

N. 23 (Rg. n. 692) Prot. n. 1176/2020 del 12/02/2020

Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Riattivazione dei contributi per l'incentivazione del turismo scolastico e sociale"

N. 24 (Rg. n. 693) Prot. n. 1248/2020

Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Soppressione del presidio di Polizia Ferroviaria della Stazione di Campobasso"del 14/02/2020.

N. 25 (Rg. n. 694) Prot. n. 1249/2020 del 15/02/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Istituzione di un Albo regionale delle manifestazioni storiche, culturali, folkloristiche e dei presepi del Molise"

N. 26 (Rg. n. 695) Prot. n. 1280/2020 del 17/02/2020 | Comunicato stampa n. 159/2020 – f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 3

Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Sviluppo della montagna molisana. Estensione impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pescopennataro"

N. 27 (Rg. n. 702) Prot. n. 1515/2020 del 24/02/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Nomina componente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Annullamento in autotutela del DPCR n. 9 del 2 dicembre 2019"

N. 28 (Rg. n. 705) Prot. n. 1539/2020 del 25/02/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, De Chirico, Manzo e Primiani, ad oggetto "Adozione delle prescritte misure attuative in materia di pubblicità, trasparenza e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 33/2013"

N. 29 (Rg. n. 715) Prot. n. 1826/2020 del 04/03/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Di Lucente, Micone, D'Egidio, Pallante, Tedeschi, Scarabeo, Cefaratti e Matteo, ad oggetto "Accertamento debito legato all'esenzione dei contributi previdenziali ex AASSLL"

N. 30 (Rg. n. 762) Prot. n. 2849/2020 del 29/04/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Greco, Fontana, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Trasporto Pubblico Locale su rotaia - Collegamento con stazioni ferroviarie TAV:Progetti strategici della Regione Molise"

N. 31 (Rg. n. 763) Prot. n. 2892/2020 del 04/05/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Test sierologici per verificare l'immunità a chi rientra in Molise da altre regioni a partire dal prossimo 4 maggio"

N. 32 (Rg. n. 767) Prot. n. 3007/2020 del 08/05/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto COVID 19 postazioni mobili presso il nucleo industriale di Termoli per effettuare tamponi ai lavoratori"

N. 33 (Rg. n. 769) Prot. n. 3008/2020 del 08/05/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "COVID 19 effettuazione tamponi o test sierologici ai rappresentanti delle forze dell' ordine in servizio nel Molise - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Dotazione di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza"

N. 34 (Rg. n. 766) Prot. n. 3045/2020 del 11/05/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Micone, ad oggetto: "Emergenza <<Covid-19 "Somministrazione di accertamenti sanitari destinati al personale delle Forze dell'ordine operanti nella regione Molise">>.

N. 35 (Rg. n. 773) Prot. n. 3114/2020 del 14/05/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Composizione Giunta regionale: parità di genere. Impegno al Presidente della Giunta Regionale"

N. 36 (Rg. n. 774) Prot. n. 3115/2020 del 14/05/2020

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale"

N. 37 (Rg. n. 775) Prot. n. 3127/2020 del 15/05/2020

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Di Lucente, Niro e Micone, ad oggetto "Impegno al fine di tutelare la presenza del CME del Molise"

N. 38 (Rg. n. 776) Prot. n. 3151/2020 del 18/05/2020

Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Cassa Integrazione in deroga. Provvedimenti"

N. 39 (Rg. n. 777) Prot. n. 3159/2020 del 18/05/2020

Mozione, a firma de consigliere Cefaratti, ad oggetto << Emergenza "Covid-19 Kit SARS-cov-2 forniti da "MENARINI diagnostics" >>

N. 40 (Rg. n. 778) Prot. n. 3176/2020 del 18/05/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Misure di liquidità in favore del comparto edile e altre misure per il settore" | Comunicato stampa n. 159/2020 – f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 4

N. 41 (Rg. n. 781) Prot. n. 3317

Interpellanza, a firma del consigliere Greco, ad oggetto"Partecipazione dell'Assessore regionale Vincenzo Niro ad incontro politico durante emergenza covid-19".

N. 42 (Rg. n. 797) Prot. n. 3581/2020 del 09/06/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Primiani e Iorio, ad oggetto "Gestione e utilizzazione delle acque degli invasi Liscione ed Occhito. Chiarimenti al Presidente della Giunta regionale"

N. 43 Rg. n. 509- n- 280 Prot. n.

Proposta di legge n. 43 e n. 88 unificate, di iniziativa dei consiglieri Romagnuolo N. E., Di Lucente, Cefaratti, Facciolla, Iorio e Romagnuolo Aida, avente ad oggetto “Disciplina dei distretti del cibo”

N. 44 (Rg. n. 788) Prot. n. 3394/2020 del 30/05/2020

Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto "Molise Acque - Redigendo Accordo sindacale aziendale per l'assunzione di n. 50 lavoratori per 36 mesi a 18 ore settimanali e consulenze/incarichi ex Delibere del Cda di Molise Acque n.35-37-38 del 11.05.2020"

N. 45 (Rg. n. 828) Prot. n. 4271/2020 del 14/07/2020

Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Tagli a sanità e servizio 118"

N. 46 (Rg. n. 829) Prot. n. 4276/2020 del 15/07/2020

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Micone, Fanelli e Di Lucente, ad oggetto << Adesione progetto "Liberi di scegliere" >>

N. 47 (Rg. n. 830) Prot. n. 4277/2020 del 15/07/2020

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Micone, Fanelli e Di Lucente, ad oggetto "Emergenza Covid-19 e ripresa economica: misure di contrasto a fenomeni di corruzione e tentativi di infiltrazioni mafiose"

N. 48 Rg. n. 122 Prot. n. 669 del 28/01/2019

Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D'Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.". Relatori: Di Lucente [ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 STATUTO REGIONALE]

N. 49 Rg. n. 306 Prot.n.679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 48, di iniziativa del Consigliere DI LUCENTE, ad oggetto "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 50 Rg. n. 332 Prot. n. 679 del 29/01/2020

Proposta di legge n° 53, di iniziativa del Consigliere A. Romagnuolo, ad oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 51 Rg. n. 430 Prot. n. del 30/11/0001

Proposta di legge n° 71, di iniziativa del Consigliere Iorio, ad oggetto "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005.". Relatore: Tedeschi [ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE]

N. 52 Rg. n. 469 Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “La disciplina delle attività commerciali". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 53 Rg. n. 470 Prot. n. 679 del 29/01/2020

Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 54 Rg. n. 533 Prot. n. 679 del 29/01/2020 | Comunicato stampa n. 159/2020 – f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 5

Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 55 Rg. n. 560

Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)". ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 56 Rg. n. 185

Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 57 Rg. n. 559

Proposta di legge n° 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura.". ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 58 Rg. n. 548

Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"". ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 59 Rg. n. 508

Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione."". ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 60 Rg. n. 513

Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". ISCRIZIONE AI SENSI DELL' ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 61 Rg. n. 551

Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.". [ISCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE

N. 62 Rg. n. 562

Proposta di legge n. 100, a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto “Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano” [ISCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE

Campobasso, 27 luglio 2020