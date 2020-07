GUGLIONESI. «È molto difficile chiedere cibo senza avere la parola, aiuta un cane randagio l'indifferenza uccide». Gli amici di Zampe nel cuore, vi aspettano presso il supermercato Decò, in via Molise, martedì 28 luglio, per la raccolta alimentare per aiutare i piccoli grandi amici a 4 zampe.